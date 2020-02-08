أصالة وريم المحمودي في ضيافة نوال الكويتية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إستضافت الفنانة ​نوال الكويتية​ كل من الفنانة السورية ​أصالة​ والفنانة المعتزلة ​ريم المحمودي​ في منزلها في الكويت، إذ شاركت نوال عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الجلسة.

ونشرت نوال مقطع فيديو يظهرها هي وأصالة في جلسة طرب وهما تغنيان لسيد درويش "انا هويت وانتهيت". وشاركت أصالة الفيديو عبر صفحتها الخاصة وعلقت قائلة: "شو لطيفة وطيبة هالقعدة".

ومن ناحية أخرى، وخلال ترحيبها بضيوفها في الفيديو، قبلت أصالة يد نوال، الامر الذي أثار استغراب المتابعين، فيما اعتبر البعض أن تصرف اصالة نابع من حبها وصداقتها لنوال.

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