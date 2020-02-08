بحضور سيلينا غوميز ولاري كينغ..آدم عفارة يبهر هوليوود من جديد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أشرف مصمم الحفلات اللبناني العالمي ​آدم عفارة​ على تنظيم حفل توزيع جوائز Hollywood Beauty Awards، الذي أقيم يوم الخميس الماضي، في السادس من شباط/ فبراير في هوليوود، بحضور مجموعة من ألمع نجوم العالم من أمثال سيلينا غومز ونورماني وآيس كيوب و​لاري كينغ​ وغيرهم.

وللعام السادس على التوالي، عفارة اللبناني الأصل الذي سبق أن تعاون مع أهم النجوم العالميين من أمثال بيونسيه ولايدي غاغا وجينيفر لوبيز، قام مرّة جديدة بوضع بصماته الإبداعية على الحفل الضخم الذي يكرّم أهم مهندسي الجمال المبدعين في عالم صناعة الصورة في هوليوود، والذي يجمل مجالات عمل مختلفة مثل التصوير الفوتوغرافي وتصفيف الشعر وفن المكياج وتصميم الاعمال الفنية المصوّرة بالإضافة الى الاشراف على التصاميم الخاصة بمجالات صناعة الموسيقى والأفلام وفعاليات السجادة الحمراء في أهم الأحداث الجمالية والفنية والثقافية العالمية.

وقام بتقديم فعاليات الـ Black-tie Dinner Gala وهو العشاء الخيري الرسمي المرتبط بالحفل، مجموعة من أبرز الأسماء العالمية من بينهم: مغني الراب الأميركي Ice Cube، الممثلة الأميركية Leslie Mann، النجمة العالمية Sharon Ozbourne، الممثلة وعارضة الأزياء Jerry Hall، الممثلة وعارضة الأزياء Adria Arjona، الممثل ومصمم التأثيرات البصرية الخاصة Rick Baker، مصوّر المشاهير Davis Factor، مصفِّف شعر ألمع النجوم Chris Appleton، وفنانة المكياج المعتمدة لدى العديد من أهم المشاهير Carola Gonzalez وسواهم.

ومن خلال متابعته لأدق تفاصيل هذا الحدث العالمي المهم، إستطاع عفارة أن يبهر هوليوود من جديد وأن يكرّس نجاحه مرّة أخرى في مجال تنظيم أهم الأحداث الفنية وأضخم الحفلات، سواء على صعيد الوطن العربي أو العالم.