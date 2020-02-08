علاقة عاطفية تجمع دريك بعارضة أزياء من أصول مصرية!!-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أثار المغني العالمي دريك جدلاً واسعاً حول حياته العاطفية، وذلك بعد أن إلتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً له وهو يغادر شقة عارضة الأزياء الهولندية من أصول مصرية ​إيمان همام​ بعد حضوره عرض أزياء "نايك" في مدينة نيويورك ليلة الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة بحسب شهود عيان، أن الثنائي كانا يتبادلان القبل في الساعات الأولى من صباح الخميس، قبل أن يعودا إلى شقة همام. وكان قد ترددت شائعات مواعدة دريك لهمام في الماضي، وغالبا ما يقوم المغني بالإعجاب بمشاركاتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أيضا.

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