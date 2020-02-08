ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن حبها الكبير لكل الأشخاص الذين يغمرونها بالمحبة والرسائل الإيجابية.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هيك بس تغريدة حب لكل الناس يلي بيحبونا وبيغمرونا بتغريداتن الحلوة وحتى شخصي ما التقينا. صحيح كتير فيها الدنية مقاسي بس فيها ناس خلقوا مجبولين بالحب. شكرًا وبحبكن من قلبي".

الجدير ذكره ان ماغي بو غصن كانت قد بدأت مؤخرا تصوير مسلسل "أولاد آدم"، ويشارك في بطولته كل من مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن: "بحبكن من قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.