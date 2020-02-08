صالح الجسمي يهاجم مها محمد ويفضحها بعد دفاعها عن مريم حسين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ الممثلة الكويتية ​مها محمد​، بعد دفاعها عن الممثلة المغربية ​مريم حسين​، بسبب قرار سجنها شهراً في القضية التي رفعها ضدّها الجسمي بتهمة القدح والذم.

وظهر الجسمي في مقطع فيديو، قال فيه:"ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب انتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك ٣ أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال".

وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي".

واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلاً: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون ".

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