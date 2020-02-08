معجب يترك وروداً وخاتم زواج أمام منزل النجمة..فكيف كانت ردّة فعلها؟

ميرنا وليد - بيروت - تفاجأت النجمة التركية ​جواسيم علي​ بترك أحد معجبيها الهدايا والورود وخاتم زواج أمام باب منزلها، اضافة الى رسالة كتب فيها "إجمعي أشياءك"، فقدّمت على الفور دعوى ضده، واصدرت المحكمة في تركيا قرارا يقضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن جواسيم خاضت بطولة مسلسل "​قيامة أرطغرل​"، الذي حقق عائدات مالية ضخمة تخطت المليار دولار ووصل عدد مشاهديه إلى 3 مليارات مُشاهد، إضافة لترجمته إلى 39 لغة حول العالم وإحتلّت حلقاته مواقع التواصل الإجتماعي. وخاض بطولته ايضا الممثل التركي أنجين التان.

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