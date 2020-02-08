خاص بالفيديو -هشام حداد يسرّب فيديوهات فاضحة لـ زياد برجي وباميلا الكيك في "يوم إيه يوم لأ".. من المستفيد؟

ميرنا وليد - بيروت - يواجه الشريكان العديد من الصراعات قبيل زواجهما، وهذه الفترة تجعلهما يشعران بجدية هذه الخطوة قبل الإقدام عليها. لا شيء يفرق إثنين طالما الحب موجود، لكن كل ما يدور حولهما وسط صخب الحياة ومشاكل المجتمع وارتفاع نسبة الطلاق وتفاقم الخلافات بين الشريكين بعد الزواج وتحول هذا الزواج إلى حياة روتينية مملة، يجعل المقبلون على الزواج في حالة من التردّد.

"​يوم إيه يوم لأ​" حلٌّ وجدته "سحر" الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ لخطيبها "شفيق" الفنان اللبناني ​زياد برجي​، لمستقبلهما الزوجي كي لا يقعا في روتين الحياة والمشاكل الزوجية. يوم متزوجان وآخر منفصلان، لا علاقة حميمة تجمعهما في هذا اليوم ولا تواصل بينهما.



"شفيق" رجل شرقي لم يتقبل فكرة خطيبته "سحر" وبدأ الخلاف بينهما، أما ​هشام حداد​ مسؤول في شركة تسويق وإعلانات وجد من قصتهما صفقة مربحة لجذب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق الأرباح منهما، بعدما كانت شركته تواجه مشاكل مادية، فطلب من ​ميا سعيد​ شقيقة باميلا الكيك أن تصور فيديوهات لخطيب شقيقتها وهي تقنعه فيها بفكرة الزواج "يوم إيه يوم لأ" وبدوره زياد يحاول إقناع باميلا برفضه للفكرة من خلال فيديو.

العمل نوعية جديدة من الأفلام التي تطرح قضايا الزواج والرومانسية، خصوصاً مع دخول مواقع التواصل الإجتماعي إليها والرغبة في الحصول على المتابعين. زياد برجي وباميلا الكيك شكلا ثنائياً مميزاً ونجحا في جذب المشاهد في الكيمياء التي تجمعهما أمام الكاميرا، القصة طالت بعض الشيء في مرحلة ما قبل الزواج وتكرار فكرة الزواج "يوم إيه يوم لأ"، إلا أن مرحلة ما بعد الزواج زادت إثارة وتشويقاً للمشاهد.

فيلم "يوم إيه يوم لا" بطولة زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد ويشارك فيه عدد من الممثلين منهم ختام اللحام، فيصل أسطواني، سلطان ديب، أنطوان بلابان، سمارة نهرا، مي سحاب، بيار جماجيان، رودريغ غصن. الفيلم من تأليف ​رافي وهبي​ وإخراج ​نبيل لبس​ وإنتاج Falcon Films. وسبق عرض العمل طرح زياد أغنيته "أنا وياك" الخاصة بالفيلم من ألحانه، وكلمات أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة.

موقعنا تواجد في العرض الأول للعمل، وكانت لنا مجموعة من اللقاءات نعرضها لكم في التقرير المرفق.