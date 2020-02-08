لولا جفان بـ4 إطلالات شتوية دافئة وجميلة

ميرنا وليد - بيروت - تطل الفنانة اللبنانية ​لولا جفان​ في فيديو كليب جديد بعنوان "لو قامت القيامة" بتوقيع المخرج اللبناني جاد شويري.

وهنا لا بد من الإشادة بإطلالاتها ففي الكليب تطل لولا بأربعة لوكات، الأول إرتدت فيه معطفاً من الفراء الأسود قصيراً ونسقت معه حذاء طويل الساق وصل إلى فوق الركبة باللون الأحمر.

والثاني بدت فيه وهي مرتدية جامبسوت مؤلفاً من شكل توب "نيود" ضيقة بلا كمين أظهر أنوثتها، وسروال واسع الساقين وكانت متواجدة على نافذة غرفتها تحتسي كأساً من النبيذ الأحمر لتحتفل بتركها حبيبها.

وفي اللوك الثالث كانت مرتدية معطفاً أيضاً من الفراء باللون البيج مع حذاء ناعم عالي الكعب، وهي تسير على شاطئ البحر، فيما ظهرت في اللوك الرابع مرتدية سروالاً جلدياً ضيقاً وتوب سوداء مع معطف من الريش الأحمر، على شكل جانحي طائر باللون الأحمر للدلالة على أنها تريد أن تطير وتهرب "بريشها" من العلاقة الفاشلة.

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