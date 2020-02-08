موجز "الفن": هذه حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. ونجوى كرم وأصالة وشيرين عبد الوهاب يجتمعن في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قراء موقع الخليج 365 يختارون "ماكو مني" لـ رحمة رياض كأفضل أغنية هذا الأسبوع إستفتاء الفن : هل تفضلون ثنائية زياد برجي مع داليدا خليل أو ثنائية زياد برجي مع باميلا الكيك؟ خاص "الفن"- هل تزوّجت مها المصري من زهير رمضان؟ نجوى كرم وراغب علامة وشيرين عبد الوهاب وغيرهم في أوبريت غنائي خاص الفن- هكذا سيدخل أحمد أبو هشيمة القفص الذهبي مع حبيبته اللبنانية خاص الفن- جمال فياض يرد على باميلا الكيك: لم تصبح نجمة سنوب دوغ يصف أوبرا وينفري بالـ"عاهرة"

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