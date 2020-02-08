وسام صباغ تقمص شخصية الشرير بكل جدارة في "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي مفاجآت مسلسل " العودة " الذي إنطلق عرضه مؤخراً، ومنها الشخصية التي يقدمها الممثل اللبناني ​وسام صباغ​.

فبعد أن إنطبعت في أذهاننا شخصية الكوميدي التي حرص على أدائها صباغ في أغلب أعماله الدرامية والسينمائية، نجده في "العودة" يقدم شخصية مختلفة جداً، شخصية رجل الأعمال الجدي، وإلى حد ما الشرير.

نقلة نوعية جديدة لصباغ، وناجحة بطبيعة الحال كانت قد بدأت في مسلسل "​ثورة الفلاحين​".

إذ إستطاع في "العودة" تقمّص الشخصية بكل جدارة، وأثبت أن الممثل الحقيقي جدير بأداء مختلف الشخصيات والإنتقال من حالة إلى أخرى، والأهم أن ينجح بإقناع المشاهد بها ولا يحصر نفسه بقالب معيّن.

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