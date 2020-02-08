ميسي يحافظ على صدارته لقائمة أعلى اللاعبين أجراً

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حافظ نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على موقعه كأعلى لاعبي العالم أجرا، متقدما على غريمه التقليدي، كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ميسي يكسب دخلا إجماليا يصل إلى 8.3 مليون يورو في الشهر الواحد.

ويشمل هذا الرقم كافة المداخيل والتعويضات والمكافآت، قبل استخلاص الضرائب المفروضة من قبل السلطات الإسبانية.

أما رونالدو فيجني 4.5 مليون يورو، ثم يليه لاعب باريس سان جرمان، نيمار الذي يتلقى 3 ملايين يورو.

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ويحصل لاعبا برشلونة أنطوان غريزمان ولويس سواريز على دخل إجمالي شهري يقل بقليل عن ثلاثة ملايين يورو في الشهر الواحد.

وفي المرتبة السادسة، جاء كل من نجمي ريال مدريد، غاريث بيل وإيدن هازارد، بدخل إجمالي يبلغ 2.5 مليون يورو في الشهر الواحد.

ما على مستوى التدريب، فحلّ مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، في المرتبة الأولى، من خلال أجر يمثل ضعف ما يحصل عليه زين الدين زيدان في ريال مدريد، أي 3.6 مليون يورو.

وحلّ بيب غوارديولا ثانيا بأجر يبلغ 1.94 مليون يورو في الشهر الواحد، بينما جاء مورينيو ثالثا بـ1.46 مليون يورو، وكلوب رابعا بـ1.46 مليون يورو، لكن المفاجأة في التصنيف هي أن زيدان تبوأ المرتبة الخامسة بـ1.4 مليون يورو، متقدما على أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي يصل إجمالي أجره لـ1.38 مليون يورو.