نجل نادية لطفي يتلقى عزاءها ولبنى عبد العزيز أول الحضور

أقيم منذ ساعات عزاء الفنانة نادية لطفي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء الذي تلقاه نجلها الوحيد أحمد البشاري وحرص عدد كبير من النجوم على مواساته ونعيها بعبارات مؤثرة منهم محمود قابيل وأشرف زكي نقيب الممثلين والهام شاهين والاعلامية لميس الحديدي وشهيرة وسمير صبري ومفيد فوزي وغيرهم كما كانت الفنانة لبنى عبد العزيز من أوائل المعزيين.

وكانت جنازة الراحلة خرجت من مسجد مستشفى الشرطة، ودفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر وأقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد محدود من نحوم الفن منهم دلال عبد العزيز ومرفت أمين وسمير صبري وأشرف زكي نقيب الممثلين.

رحيل نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عام

يذكر أن نادية لطفي رحلت عن عالمنا ، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وزارها عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على صحتها قبل وفاتها بأيام.

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نادية لطفي هي بولا محمد مصطفى شفيق التي، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية اسمها فاطمة من محافظة الشرقية وليس كما يدعى إنها بولندية حسب لقائها مع الإعلامي أسامة كمال.

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».