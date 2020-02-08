لا دليل على تعطُّل محرك مروحية كوبي براينت

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل، الجمعة، أن الحطام في مكان تحطم المروحية الذي أودى بحياة أسطورة لوس أنجلوس ليكرز ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كوبي براينت و8 أشخاص آخرين الشهر الماضي، لم يُظهر أي دليل على عطل في المحرك.

وكان براينت، ابن الـ41 عاماً الذي توج بلقب الدوري الأميركي 5 مرات خلال أعوامه الـ20 بقميص ليكرز، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، من بين 9 أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت المروحية في أرض وعرة غرب لوس أنجلوس في 26 يناير.

وذكر التقرير أن “جميع المكونات المهمة للمروحية كانت موجودة داخل منطقة الحطام. أظهر فحص مجموعة الدوار الرئيس ودوار الذيل أضراراً تتناسق مع الضرر الذي ينجم عن الاصطدام (بالأرض) في حالة التشغيل”.

وتابع “لم تُظهر القطع التي يمكن رؤيتها في المحركين أي دليل على فشل داخلي كارثي أو غير قابل للاحتواء”، متحدثاً عن نسق الضرر الموجود على الشفرات، معتبراً ذلك طبيعياً في حالة الاصطدام والمحرك في وضعية التشغيل.

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وكان تقرير الجمعة ملخصاً لنتائج المحققين حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق التقرير النهائي الذي يحدد سبب الحادث، ما لا يقل عن عام كامل.

ويبحث محققو المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئات تحقيقية أخرى عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الضباب الكثيف خلال ذلك اليوم المشؤوم، في حصول الحادث.