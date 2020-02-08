خواكين فينيكس يدافع عن غابة الأمازون في فيلم قصير

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، الأوفر حظاً للفوز بجائزة الأوسكار عن دوره في “الجوكر”، في فيلم قصير من إنتاج منظمات غير حكومية، لإبراز دور السكان الأصليين في حماية الغابة الأمازونية.

وفي فيلم “غارديينز أوف لايف” الممتد لدقيقتين، يؤدي الممثل (البالغ 45 عاماً) دور جرّاح يحاول إنقاذ مريض ينازع، ويشبه المشهد لقطة من مسلسل “إي آر” أو “غرايز أناتومي”.

ولكن عندما يهم خواكين فينيكس بمغادرة غرفة العمليات، معتبراً المريض تُوفي، تدخل طبيبة، تؤدي دورها الممثلة الألمانية من أصل بيروفي كوريانكا كيلشر، وهي من السكان الأصليين، فتتمكن من إنعاش المريض، الذي يظهر في مكان قلبه غابات الأمازون وأستراليا المشتعلة مصورة بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وعرضت الفيلم منظمتا: “أمازون ووتش”، و”إكستنكشن ريبيليين” غير الحكوميتين،وهما اللتان تعنيان بالبيئة.

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وقال الممثل النباتي “منذ فترة طويلة شاركت في فيلم لإيقاظ الضمائر على تأثير صناعة اللحوم ومنتجات الحليب على التغير المناخي”.

وأضاف: “نقطع غابات مدارية ونحرقها ونقف نشاهد عواقب تحركنا في العالم بأسره”.

بينما قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “أمازون ووتش” ليلى سالاسار لوبيس: “إنقاذ امرأة من السكان الأصليين للأمازون ليس بصورة مجازية بل هو واقع الغابة، الأمازون هي قلب العالم والسكان الأصليون هم حراسها”.