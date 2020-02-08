متابعة بتجــــــــــرد: حل الأمير هاري وزوجته ميغان ضيفي شرف الخميس الماضي في ميامي، على مناسبة أقامها مصرف “جاي بي مورغن تشايس” الأمريكي في أول مناسبة علنية معاً، منذ انسحابهما من الحياة الملكية، على ما قال شخصان حضرا السهرة.
وشارك هاري وزوجته في السهرة السنوية للمصرف التي تضم سنوياً نحو 300 من كبار زبائنه، من بينهم رؤساء شركات كبيرة وأصحاب بعض من أكبر الثروات في العالم، على ما أوضح المصدران.
وأُقيمت السهرة في فندق “1 هوتيل ساوث بيتش” الفخم في ميامي، وشارك فيها أيضاً نجم كرة السلة الأمريكية السابق ماجيك جونسون، ونجم البيسبول السابق أليكس رودريغيس، وقد تمحورت على الاستثمارات في المدن الأمريكية والتعليم.
وقالت مصادر مطلعة إن مناسبة كهذه تسمح للمدعوين من النجوم بالتواجد مع نخبة الناشطين في مجال الأعمال وأصحاب كبرى الثروات في العالم، ما يوفر معارف ويفتح فرصاً لهم.
وتخلى الأمير هاري وزوجته قبل فترة قصيرة عن لقب السمو الملكي، فضلاً عن بعض مصادر الدخل الملكية في بريطانيا.
وقال خبراء عدة إن بإمكانهما الآن الاستفادة من صورتهما لتحقيق الإيرادات من خلال إصدار كتب أو إقامة شراكات أو المشاركة في مناسبات عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ميامي.. هاري وميغان يحضران أول مناسبة علنية بعد انسحابهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.