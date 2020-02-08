غنائم الأوسكار.. ما الهدايا التي يحصل عليها المرشحون؟

متابعة بتجـــــــــرد: ستتجه أنظار العالم أجمع في 9 فبراير، إلى الحدث الأكثر متابعة والأكثر انتظاراً كل عام، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وفي هذا الحفل الضخم سيتم توزيع حقيبة تضم هدايا بقيمة 225 ألف دولار أمريكي، ولن يخرج أحد خاسراً، فالمرشحون الـ24 سينالون هذه الجوائز وسيحصلون على حقيبة من غنائم الأوسكار، وهذه الهدايا مقدمة من شركة Distinctive Assets، وهي شركة تسويق منتجات.

وأكد لاش فارس مؤسس الشركة، أن قيمة الحقائب التي ستقدم ليست في ثمن الهدايا، إنما هي أقل ما يمكن أن يقدم احتفاء بمواهب نجوم هوليوود ومكافأتهم بأشياء لطيفة ومسلية.

وتزيد قيمة الهدايا لهذا العام بما يقارب 80 ألف دولار عن العام الماضي، وهي تفوق بكثير القيمة الخالصة لتمثال الأوسكار المصنوع من ذهب عيار 24 قيراط، وتبلغ قيمة التمثال الواحد 400 دولار أمريكي.

أما قيمة جميع حقائب الهدايا والبالغ عددها 24 فقيمتها 5.4 مليون دولار بحسب موقع فوربس.

وتعد حقائب الهدايا الفخمة هي من الأصول المميزة لموسم جوائز الأوسكار.

ولكن ماذا تضم هذه الحقائب؟

– تشكيلة من الشوكولاتة المصنوعة من القنب من الطاهي لورين جوكلي.

– 10 جلسات تدريب شخصية مع المدرب الشهير Alexis Seletzky.

– مكالمة هاتفية مع مدربة الحياة جيسيكا حونسون.

– عضوية تعارف لمدة عام في شركة Drawing Down the Moon.

– رحلة بحرية فاخرة على متن يخت Scenic Eclipse لشخصين إلى القطب الجنوبي، وتقدر قيمة الرحلة بأكثر من 78.000 دولار أمريكي.

بحرية فاخرة على متن يخت Scenic Eclipse

– إقامة لمدة 5 ليالٍ في فندق Waikiki Beachcomber في هاواي.

النحل الطنان ضحية التغير المناخي

في ميامي .. هاري وميغان يحضران أول مناسبة علنية بعد انسحابهما

فندق Waikiki Beachcomber في هاواي

– إقامة لمدة أسبوع في فندق غولدن دور في سان ماركوس كالفورنيا.

– إقامة لـ8 شخاص بمنتجع جزر الكناري في إسبانيا.

– إقامة لـ8 شخاص بمنتجع جزر الكناري في إسبانيا.

– كوبونات علاجات المساج والسبا والوجبات الشهية من 3D Luxury.

– خدمات تجميلية بقيمة 25000 دولار مقدمة من طبيب التجميل كونستانتين فاسيوكيفيتش.

خدمات تجميلية بقيمة 25000 دولار

– عشاء لشخصين في مطعم Flora’s Field Kitchen.

– عقد من مجوهرات TAPS.

– نظارات شمسية من DIFF.

Advertisements

– وجبات نباتية من PETA.

– ملابس مقدمة من ماركة Happiest Tee.

– قلادة من الذهب عيار 18 قيراط من Blush & Whimsy.

– صورة من الزجاج الملون للفنان جون ثومان.

– كتاب عن سرطان الدماغ للكاتبة دراين تيستي.

– رداء كومينو حرير من ماركة SOMA.

– جهاز استشعار الدماغ الذكي من موس.

– سوار من الفضة.

– برنامج غذائي لمدة 5 أيام من Prolon.

– رموش فاخرة مصنوعة يدوياً من سيلين فيكتور.

– قسائم من Charabanc لإكسسوارت السيارات الفاخرة.

– مجموعة هدايا من أساسيات النوم مقدمة من Essence One.

– توريد مستلزمات الأطفال لمدة 6 أشهر من باجا بيبي.

– ماء الهيدروجين من HFactor.

– مستحضرات للعناية بالبشرة من Instytutum.

– حلق كريستال من Millianna.

– مجموعة متنوعة من حلوى المكارون مقدمة من Mad Mac Macarons.

– شموع من الصويا.

– وجبات صحية مقدمة من Nutrition for Longevity.

– عضوية لتقديم الأداء الصحي لكامل الجسم لمدة عام.

– قلم مصنوع من الذهب الخالص عيار 24 من Hollowtips.

– عضوية لمدة عام في LiveItUp وهو تطبيق مراسلة يهدف إلى مساعدة المستخدمين على العيش حياة أكثر ثراء.

– حمام بالذهب عيار 24 قيراط.

– بخاخ منع تورم القدم.

– حجر التاج الملكي للاستحمام والذي يحتوي على حمض الهيالورنيك العضوي.

– تذكرتين لحضور اليوغا صباح يوم Daybreaker.