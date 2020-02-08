أوركسترا بودابست تمكن الصم من سماع “سيمفونية بيتهوفن”

متابعة بتجــــــــرد: على الرغم من أن سوزانا فولدي (67 عاماً) صماء منذ طفولتها، إلا أن بإمكانها الاستمتاع والشعور حرفياً بالسيمفونية الخامسة الشهيرة لبيتهوفن، من خلال وضع يديها على آلة الكونترباس والجلوس بين الموسيقيين في أوركسترا دانوبيا ببودابست.

وقالت: “عندما جلست بجوار الموسيقي الذي كان يعزف على الكونترباس بدأت أبكي”، مضيفة: “كان والدي لديه أيضاً كونترباس، ولم يكن لدي سماعة، كنت أضع دائماً أذني على الكونترباس وهو يعزف لي”.

وتابعت: “ولدي الآن ضمن مجموعة تضم أطفالاً، يعاني كل أفرادها من ضعف السمع واستطاعوا أن يستمعوا من خلال لمس السيمفونية الخامسة لبيتهوفن التي دخلت تاريخ الموسيقى باسم ضربة القدر”.

ويجلس بعض المستمعين بجوار الموسيقيين ويضعون أيديهم على الآلات الموسيقية للشعور بالاهتزازات، ويمسك آخرون ببالونات لنقل اهتزاز الصوت، ويتم إعطاء البعض سماعات خاصة فائقة الحساسية.

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وقال قائد الأوركسترا ماتي هاموري، الذي ينظم سلسلة من الحفلات هذا الربيع للصم، إن الهدف هو نقل الموسيقى للناس الذين لن يجدوا فرصة للاستمتاع بها، ولفت الانتباه لمشكلات السمع التي غالباً ما يتم تجاهلها.

وأضاف: “ومن ثم، فإن الفكرة هي إلى حد ما جذب الأشخاص الأقدر على التعاطف مع بيتهوفن ومعاناته الخاصة إلى عالم الموسيقى”.

وتدهور سمع بيتهوفن تدريجياً، وكتب السيمفونية الخامسة بالفعل مع فقد سمعه فيما بين أعوام 1804 و1808.