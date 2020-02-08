أغرب ما يمتلكه المشاهير.. أنجلينا جولي ستصدمكم!

متابعة بتجــــــــــرد: مشاهير العالم لديهم عادات غريبة وهوايات غير متوقّعة، فنجوم هوليوود كثيراً ما يحبون جمع بعض المقتنيات النادرة أو التحف. لكن مجموعة منهم تتجه إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يفضّل أحدهم اقتناء عملات فلسطين القديمة، بينما آخر يجمع دمى بلاستيكية.

في التالي نتعرّف إلى أغرب مقتنيات مشاهير هوليوود.

جوني ديب

الأشخاص المقرّبون من جوني ديب، يقولون إن لديه عشرات وعشرات من عرائس باربي الشهيرة، ويؤكد أنه يحب اللعب بتلك العرائس البلاستيكية مع أطفاله، وأن جمع تلك العرائس من أفضل الأشياء التي يجيدها في حياته!

نيكول كيدمان

تنفق نيكول كيدمان بعض أموالها على اقتناء العملات التاريخية القديمة، ومن بين تلك المقتنيات النادرة عملة تنتمي إلى دولة فلسطين.

أنجلينا جولي

منذ زمنٍ طويل تحب أنجلينا جولي جمع الطبعات الأولى من أبرز الكتب، لكنها أيضاً لديها هواية جمع السكاكين!

براد بيت

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ليس غريباً أن يهتم الفنان بجمع الأعمال الفنية، لكن براد بيت مهتم بشكلٍ خاص بجمع الأعمال الفنية المعدنية، ووصل الاهتمام إلى حد تعلُّم هذا الفن، إذ صمم أعمال فنية معدنية بنفسه.

ليوناردو دي كابريو

يهتم ليوناردو دي كابيرو بإشباع روح الطفولة بداخله، إذ ينفق الكثير من أمواله على شراء واقتناء الألعاب التقليدية القديمة، والتي ربما يعود تاريخها إلى ما قبل نصف قرن.

في عام 2001 قرر الفنان الأميركي ببيع مجموعة متنوعة من هذه المقتنيات في مزادٍ عام، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 110 آلاف دولار، تبرّع بها للأعمال الخيرية.

توم هانكس

توم هانكس من بين الفانين الذين ينفقون أموالهم على اقتناء الأجهزة القديمة، فيحب شراء آلات الكتابة القديمة، ويقول إنه كثيراً ما يقوم بكتابة خطابات على هذه الأجهزة، ويمتلك نحو 50 منها.

بين ستيلر

الفنان الأميركي لا يميل إلى اقتناء الأشياء النادرة أو الكتب الفاخرة، لكنه يفضّل أن يقتني أشياء تستخدم في الخدع والمقالب مثل الأذن البلاستيكية الغريبة، والتي تستخدم في خداع الآخرين.

وخلال حفل الأوسكار عام 2015، اعترف بين ستيلر بامتلاكه أذن “سبوك” الأصلية. وسبوك هي شخصية شهيرة في إحدى الأعمال الفنية الأميركية القديمة التي كانت تُعرض في ستينيات القرن الماضي.