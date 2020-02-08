رانيا يوسف تنتظر عرض "صندوق الدنيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر على عرض فيلم "صندوق الدنيا" بعد تصنيفه "للكبار فقط"، بسبب محتوى العمل الجريء، فيما طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي للفيلم المقرر طرحه 19 فبراير/شباط.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم التمثيل بمصر في مقدمتهم رانيا يوسف، خالد الصاوي، علاء مرسي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف أسامة حبشي وإخراج عماد البهات.

وأثار البرومو الدعائي الأول موجة من الجدل، بسبب بعض الجمل الحوارية الجريئة، وتدور أحداث الفيلم في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة حول مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ويحكمها إطار درامي واحد.

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وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل مجدداً بعدما ظهرت في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، وصرحت بأن شخصيتها تغيرت بسبب المواقف التي تعرضت لها، وقالت: "كنت مؤدبة زيادة عن اللزوم بسبب تربيتي في إحدى مدارس الراهبات".

رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "الآنسة فرح"، وشارك في بطولته كل من أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهبة عبدالعزيز، كما يعرض لها حاليا مسلسل "أفراح إبليس".



