هؤلاء النجوم الـ 10 الأكثر وسامة حول العالم.. وهذه نسب جمالهم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

توج الفنان روبرت باتينسون نجم سلسلة مصاصي الدماء "توايلايت" قبل أيام قليلة بلقب أوسم رجل في العالم وفقا لمقياس يوناني قديم يسمى الرقم الذهبي للجمال.

ونال باتينسون على أعلى معدل وفق المعادلة الرياضية التي وضعها جراح التجميل جوليان دي سيلفا الذي يدير مركزا لعمليات تجميل الوجه في لندن، وصل إلى 92.15%، متفوقا على النجم جورج كلوني الذي تراجع إلى المركز الخامس بنسبة جمال وصلت 89.9%، بعد أن كان في الصدارة.

ويبلغ الممثل البريطاني من العمر 33 عاما، وقد نال شهرة واسعة لتجسيده شخصية ادوارد كولن مصاص الدماء في أفلام "توايلايت"، ويضم رصيده الفني الكثير من أفلام الإثارة والخيال والحركة.

أما بعده فقد جاء الممثل هنري كافيل بطل مسلسل "ويتشر" ثانيا بنسبة جمال 91.64%، وثالثا الممثل برادلي كوبر 91.08%، فيما احتل براد بيت المركز الرابع 90.51%.

ونال نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام المركز السابع بمعدل 88.96 في المئة وهو يملك نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.

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أما في المركز السادس فجاء النجم هيو جاكمان بنسبة جمال 89.6%، وحل الممثل الإنجليزي والمنسق الموسيقي إدريس إلبا في المركز الثامن 88.01%، وتاسعا كانييه ويست مغني الهيب هوب وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بنسبة جمال بلغت 87.9%، وعاشرا النجم ريان غوسلينغ بمعدل 87.4%.

وجاء اختيار نجوم هوليوود العشرة بناء على معايير علمية محددة وثابتة تحكمها بعض النسب التي لا تتغير ووفقا لها يتم تعريف معنى الجمال.

وتم قياس الجمال بناء على المقياس الذهبي عند اليونان إلا أن الإغريق أضافوا عليها بعض المقاييس الرياضية لنسب وحجم الأنف والفم والمسافة بين الأنف وعظام الوجه.

وأشار جوليان إلى أن الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي استخدم "المعيار الذهبي" في لوحته الشهيرة "الرجل الفيتروفي" والتي تمثل رجلين في وضع متراكب أحدهما داخل دائرة والآخر داخل مربع، وذلك من خلال عرض مقاييسه للجمال البشري عند الرجل.