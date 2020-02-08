يارا وآدم في عيد الحب بين اسطنبول وكازينو لبنان







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تستعدّ الفنانة يارا لإحياء حفلة غنائية مشتركة مع الفنان آدم بمناسبة عيد الحب في 14 شباط، والتي ستقام بأحد الفنادق في مدينة اسطنبول التركية. كذلك، ستجمع يارا وآدم حفلة غنائية مشتركة ثانية 15 شباط الجاري في مجمّع “كازينو لبنان”. وكانت الفمغنية اللينانية أعلنت عن الحفلين لجمهورها عبر نشرها صورة “البوستر” الخاص بالحفلة على “إنستغرام”. كذلك، نشر آدم “البوستر” الذي جمعه بِيارا عبر حسابه على “إنستغرام”.

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