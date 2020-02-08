سيف نبيل يطلق جديده فوق القمة

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"الخليج 365" من بيروت: بعد إحيائه واحدة من أضخم وأنجح الحفلات في القرية العالمية في دبي، أطلق النجم سيف نبيل فيديو كليب أغنيته الجديدة "فوك القمة" من ألبوم "انتهى الموضوع" .

"فوك القمة" أغنية عراقية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل وتوزيع عمر الصباغ وهي باللهجة العراقية التي اشتهر بتأديتها سيف.

أما في ما يخص الفيديو كليب فهو من إخراج عماد خاتون، يتميّز بطابع خاص يظهر فيه سيف بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة وكان قد نشر مقطع صغير من الفيديو كليب عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام وتم إطلاق الكليب على قناة سيف الخاصة على موقع يوتيوب.

يذكر أن المغني العراقي الشاب كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "سلمية" دعماً للثورة في بلده العراق.

من جهة أخرى، سيقوم سيف بجولة حفلات خارجية وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية حيث سيتواجد يومي 22 و29 فبراير في سان دياغو وديترويت تباعاً. وسيكمل جولته في شهر آذار حيث سييحي حفلين آخرين في ديترويت وساكرامينتو في 7، و14 آذار تباعاً.

