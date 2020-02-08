شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يمنح فتاة 100ألف دولار فى نيويورك .. يا ترى إيه السبب؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المغنى الكندى جاستن بيبر، فتاة من جمهوره تدعى جولى كوكر، مبلغ 100 ألف دولار لدعمها فى مجال الصحة العقلية، خلال جولة له فى استوديو "mtv" فى ميدان "تايمز سكوير" بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة المغنى كويفو.





ووفقا لوسائل إعلام عالمية، فاجأ بيبر، جولى كوكر، بهذا المبلغ، بعدما تعرف على جهودها فى القضاء على أمراض الصحة العقلية والانتحار، وتعمل جولى كوكر، رئيسة فرع جمعية ستوكتون فى أكتيف مايندز، وهى منظمة غير ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعى بالصحة العقلية بين طلاب الجامعات.

وسلم جاستن شخصيا شيكا بالمبلغ للمعجبة المحظوظة، التى تنتمى إلى مقاطعة مونموث بولاية نيو جيرسى، وتم التبرع بالشيك خلال تسجيل برنامج "Fresh Out Live" الذى بثته قناة إم تى، أمس الجمعة.

وبحسب الوسائل الإعلامية، تخطط كوكر لاستخدام المبلغ من أجل حضور مدرسة الدراسات العليا بجامعة مونماوث فى نيوجيرسى، وإرجاع المبلغ المتبقى إلى منظمة تعنى بالعلاجات العقلية ودراسات الانتحار.

وقالت كوكر، 22 عاما، فى تصريحات صحفية: "أعمل الآن من أجل الصحة النفسية بسبب كفاحى الخاص فى مجال الصحة العقلية فى الماضى، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتحدث عن الصحة النفسية؛ لأن أكثر من 50% منا يواجه تحدى الصحة العقلية فى حياتنا".

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وبعد تشخيص إصابتها بالاكتئاب، أصبحت كوكر إحدى المدافعات والمهتمات بالمرض والأبحاث العقلية والنفسية من خلال تأسيس جمعية "العقول النشطة" فى جامعة ستوكتون فى بلدة جالاوى فى نيو جيرسى.

كما ساعدت جولى كوكر، فى فحص نحو 5 آلاف طالب يعانى من مرض الاكتئاب وخطر الانتحار واضطرابات الأكل.





يذكر أن النجم الشاب جاستن بيبر، عاد لساحة المنافسة بقوة مرة أخرى، بعدما أطلق لأغنيته المنفردة" yummy"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، استعدادا لطرح ألبومه الجديد فى 2020، بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية.

ومن المقرر أن يطلق نجم الغناء جاستن بيبر سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب، المنصة التى انطلق المغنى منها فى بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، وأعلن يوتيوب أن "جاستن بيبر: سيزونز" سوف تظهر لأول مرة فى الـ27 من يناير الجارى.

وستتبع السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، قبل إصدار أغنيته الأولى فى عام 2009، حيث اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائى على يوتيوب.

وقال بيبر: "عندما كنت أشرع فى البدء، وفر لى يوتيوب منصة وجمهوراً، حيث أمكننى مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بى".

وأضاف "إنه لشعور رائع أن أتشارك مع يوتيوب فى هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، أريد أن يكون جمهورى جزءاً من هذه الرحلة".