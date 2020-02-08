شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات الليثى فى الإمارات ترفع شعار "كامل العدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى الليلة الفنان والمطرب المصرى محمود الليثى جولته الفنية فى دولة الإمارات، التى استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، قدم خلالها عددا من الحفلات الناجحة بين مدينتى دبى وأبو ظبى ورفعت جميعها شعار كامل العدد قبل أيام من وصول الليثى وفرقته الموسيقية الأربعاء الماضى بصحبة المنتج الفنى ياسر نوار، والذى يعتبر من أكثر المنتجين اهتماماً بالأغنية الشعبية وتوصيلها إلى مختلف الدول العربية خاصة الخليجية.

يعتبر الليثي أو كما يلقب بمهندس الأغنية الشعبية هو النجم الأول هذه الفترة فى الغناء الشعبى خاصة مع ظهور عدد من مطربى المهرجانات الذين ينسبوا أنفسهم للغناء الشعبى، وهو منهم برىء، كما أكد عدد من المتخصصين فى الموسيقى وعلى رأسهم الشاعر الغنائى حلمى بكر.

وبعد نجاح أغنيته الأخيرة التى أطلقها منذ أيام عبر صفحته على موقع "اليوتيوب" "يا بجح" أراد الليثى الاحتفال بنجاحها بعدد من الحفلات فى دولة الإمارات الذى غاب عنها على مدار عامين متتاليين، حيث أكد على هامش زيارته : "الإمارات بلدى الثانى وبلدنا جميعاً كمصريين ولم أكن أتوقع كل هذا الحب من الشعب الإماراتى ومختلف الجاليات التى تعيش هنا وهذا ما لاحظته فى الحفلات التي قدمتها وتستمر حتى مساء اليوم السبت ومن المتوقع أن تزيد يوماً أو اثنين أخرين بناء على طلب البعض وتزايد الطلب على عمل حفلات اضافية.

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وأعلن الليثي عن جديده الأيام المقبلة وهو مشاركته في مسلسل "وصل أمانة" مع الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر الذي يشارك فيه ممثلاً ومطرباً، إلى جانب تسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، ويعرض العملان في رمضان 2020، ويجهز لأغنية بالغة الإنجليزية يتم طرحها قريباً في الأسواق إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية مع المنتج أحمد السبكى.

وعاش محمود الليثى نشاطاً غنائياً كبيراً فى ليلة رأس السنة، بعدما أحيا 4 حفلات غنائية دفعة واحدة احتفالاً بالعام الجديد 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.















