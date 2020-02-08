شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الشكل الجديد لقنوات ON فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تغيير شعار القناة يصاحبه تعديل فى الشريحة التى تخاطبها أون، فيأتى التركيز فى المواسم القادمة على الشباب وما يطلبونه للمشاهدة، ويأتى ذلك فى إطار سياسة مجلس إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى بالتنوع فى قنوات المجموعة التلفزيونية وتحقيق التكامل فى الصورة العامة، لكنها تتنافس من أجل الحصول على المشاهدة الأعلى لكل قناة وذلك من خلال المحتوى المميز والهادف.

وأضاف حسام صالح أنه فى الأيام القادمة ستشهد الخريطة الكاملة لقناة أون العامة عدة برامج جديدة ترفيهية لتشكل موسم قوى حتى بداية رمضان القادم.