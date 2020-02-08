شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ينعون والد طارق الشيخ أبرزهم هدى وسمسم شهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة هدى العزاء للمطرب الشعبى طارق الشيخ، بعد وفاة والده، حيث كانت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبى أعلنت صباح اليوم عن وفاة والده، قائلة: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

ونشرت "هدى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور وعلقت قائلة: "عزاء واجب للفنان طارق الشيخ فى وفاة المغفور له بأمر الله والده الله يرحمه ويصبر قلبك".

كما نعى المطرب سمسم شهاب، المطرب الشعبى طارق الشيخ فى وفاة والده عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا عزاء واجب لأخى وحبيبى وصديقى ورفيق الكفاح والنجاح، النجم طارق الشيخ أخويا وحبيبى رحمة الله عليه الله يرحمه ويصبر قلبك يا حبيبى.



سمسم شهاب

ونعى المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، والد المطرب الشعبى طارق الشيخ قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون والد عمى وحبيبى طارق الشيخ فى ذمة الله ربنا يصبرك ياحبيب قلبى يارب".



عدوية شعبان عبد الرحيم

كما علق المنتج مصطفي السويفي، عبر حسابه "فيس بوك": "لا حول ولا قوة الا بالله والد اخويا الفنان طارق الشيخ في ذمة الله ارجو الدعاء وقراءة الفاتحة ربنا يصبرك يا طارق يا حبيبي".



مصطفي السويفي

وعلق الشاعر ملاك عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "البقاء لله والد الصديق والفنان طارق الشيخ ربنا يرحمه ويصبر أهله، كذلك كتب الشاعر أحمد غريب، عبر حسابه فيس بوك": "البقاء والدوام لله ⁦عزاء واجب لأخونا المحترم النجم طارق الشيخ في وفاة والده ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

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ملاك عادل

الشاعر احمد غريب

من ناحية أخرى، يتعاون النجم طارق الشيخ، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع النجم طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر وهو من ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم نصف العام والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر مع المنتج مصطفى السويفى.

من ناحية أخرى، قال طارق الشيخ فى تصريحات خاصة أن الأغنية تحمل طابع الفرفشة ويقدمها بشكل جديد عليه عن أعماله السابقة التى تميز بها خلال مشواره وتحمل العديد من المفاجآت.

وقال طارق الشيخ سابقا إن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية، التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شيء، سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.