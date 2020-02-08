شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ساندى تطرح فيديو كليب جديد بعنوان "كان عادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة ساندى، عن طرح أغنية جديدة اليوم السبت، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، وتحمل اسم "كان عادى"، وهو الكليب الثالث الذى تطرحه خلال أسبوع، بعد طرحها كليب "ريموت حياتى"، و كليب "طبع الشتا" وتعد هذه الأغانى ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "اتنين فى واحدة"، وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح.

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ويضم الألبوم 8 أغانيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى هى مشاركتها فى بطولة فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.