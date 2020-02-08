شاهد .. كيف أصبح شكل ” مراد ” بطل مسلسل العشق الممنوع ؟

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - بعد ما مرور ما يقرب من حوالي 12 عاما على عرض المسلسل التركي الشهير ” العشق الممنوع ” الذي حظى بنسبة مشاهدة عالية وشعبية كبيرة في الوطن العربي .

تداول رواد مواقع التواصل صورا لنجم المسلسل ” باتوهان كاراجاكايا ” المعروف بشخصية الطفل ” مراد ” .

والذي ظهر فيها شابا وسيما وتغير شكله عن المعتاد عليه ولكن لم تختلف ملامحه كثيرا .

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