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كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - بعد ما مرور ما يقرب من حوالي 12 عاما على عرض المسلسل التركي الشهير ” العشق الممنوع ” الذي حظى بنسبة مشاهدة عالية وشعبية كبيرة في الوطن العربي .
تداول رواد مواقع التواصل صورا لنجم المسلسل ” باتوهان كاراجاكايا ” المعروف بشخصية الطفل ” مراد ” .
والذي ظهر فيها شابا وسيما وتغير شكله عن المعتاد عليه ولكن لم تختلف ملامحه كثيرا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كيف أصبح شكل ” مراد ” بطل مسلسل العشق الممنوع ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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