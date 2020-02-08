نادين نسيب نجيم ترقص مع قصي خولي وتُحمل على الأكتاف إحتفالاً بعيدها

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - فاجأت مجموعة من صديقات الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، بإحتفال مميزة لها، بمناسبة عيد ميلادها، بعد إقتحام مكان تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “عشرين عشرين”.

وتم نجهيز المكان بالبالونات الضخمة، التي تحمل أحرف إسمها، وطاولة مزينة بالورود وقالب حلوى ضخم من عدة طبقات، وزيّن بأحرف إسمها الثلاثي NNN.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الإحتفال المميز، وظهرت نادين في إجداها مرفوعة على الأكتاف وترقص بحرية وتستمتع بالاجواء الجميلة، ويرقص الى جانبها الممثل السوري ​قصي خولي​، والذي يشاركها في بطولة المسلسل الجديد.

يُذكر أن مادين تتابع حالياً تصوير مسلسل “عشرين عشرين”، وتؤدي فيه شخصية “النقيب سما”، من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

