متابع يشبه مي العيدان ب ” أنجلينا جولي ” .. شاهد كيف ردت عليه ؟

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لردها على على ” مطلق السلطان ” أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي والذي خرج مؤخرا مهاجما دولة الكويت وشعبها .

وتلقت مي العيدان عدد كبير من التعليقات على المنشور الخاص بها والتي جاء من بينها تعليقا من أحد المتابعين الذي أشاد بجمالها وشبهها بالنجمة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” .

فكتب قائلا : ” والله صايرة محلوة أستاذة مي في هالفيديو .. كأنك أنجلينا جولي ” .

لترد مي العيدان عليه قائلة : ” محلوة من المرض والطيحة بالمستشفى ” .

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وتحدثت مي العيدان في مقطع الفيديو من برنامجها ” كشف حساب ” في ردها على مطلق السلطان أن ما قاله يرجع إلى شخصه ولا علاقة له بالشعب السعودي .

كما أشارت إلى إنها قد أقامت ضده دعوتين قضائيتين من قبل وبصدد رفع الدعوى القضائية الثالثة ولابد من معاقبته .. وتحدثت أيضا عن المحتوى الذي يقدمه مطلق السلطان والذي لا يليق ولا يعود بفائدة .

وأوضحت أن العقوبة من جراء إهانة والإساءة إلى دولة شقيقة في القانون الكويتي تقضي بالحبس لمدة 7 سنوات .