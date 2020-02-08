من كثرة الضحك.. فنان كوميدي لبنانى يتسبب في ولادة طفلة قبل موعدها

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - واقعة طريفة، شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب حفل كوميدي في جعل امرأة تلد طفلتها قبل موعد الولادة الطبيعى المقدر لها.

وكان الحفل تابع للفنان الكوميدى الأمريكي لبنانى الأصل، نمر أبو نصار، حيث حضرته امرأة أردنية كانت في الشهر الثامن من الحمل.

وأدى كثرت ضحك السيدة الحامل خلال الحفل إلى تسريع ولادة طفلتها، والتى انجبتها بعد حضورها للحفل مباشرة.