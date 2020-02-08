كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 02:54 مساءً - أعلنت الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران، الجمعة، إزالة دمى عرض الملابس أو ما يعرف بـ”المانيكان” من واجهات المحال التجارية.
وفي التفاصيل، أعلن مساعد رئيس قسم الرقابة على الأماكن العامة التابع لشرطة الأمن في طهران، نادر مرادي، عن بداية تنفيذ خطة إزالة دمى عرض الملابس من نوافذ المتاجر، بسبب أنها تعمل على “إشاعة الحداثة الغربية والإباحية” في المجتمع، حسب وصفه، وفق ما نقلته صحيفة “إيران إنترناشيونال”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تزيل ”المانيكان” من المتاجر خوفا على المجتمع من الإباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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