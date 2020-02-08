مواطن إماراتي يفاجئ المنشد عبد المجيد الفوزان بهدية خيالية يوم زواجه

السبت 8 فبراير 2020

عبد المجيد الفوزان

فاجأ مواطن إماراتي المنشد السعودي عبد المجيد الفوزان بهدية خيالية يوم زواجه، ليتم رصد هذه اللحظة وتداولها بكثافة على تويتر.



انتشر فيديو من مراسم زواج عبد المجيد الفوزان يظهر فيه الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا الراشدي وهو يهديه هدية خيالية بمناسبة زواجه، جاءت عبارة عن 300 ألف درهم وسيارة فارهة من طراز "رينج روفر"، وبدا الخجل على المنشد السعودي الذي لم يتوقع هذه الهدية الثمينة.

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تفاعل رواد تويتر بقوة مع الهدية الثمينة التي تلقها المنشد السعودي في يوم زواجه، ليؤكد محبوه على أنه يستحقها عن جدارة.

وكان اسم المنشد السعودي عبد المجيد الفوزان قد تصدر قائمة "التريند" في تويتر، فور إعلانه عن احتفاله بزواجه من خلال تغريدة نشرها على حسابه.

زواج عبد المجيد الفوزان أعلن عنه بنفسه من خلال تغريدة كشف فيها الخبر السعيد قائلاً: "زواجي اليوم، لا تنسوني من دعواتكم، والله يبارك لنا ولكم"، لتنهال عليه التهاني من متابعيه مع تصدر هاشتاغ "زواج_عبدالمجيد_الفوزان" على تويتر بما يزيد عن 15 ألف تغريدة.

خبر زواج المنشد عبد المجيد الفوزان دفع البعض لنشر مقاطع عدة له من حلقاته وهو طفل صغير التي كانت تعرض على قناة المجد، والأناشيد الدينية التي قدمها في هذه الفترة واشتهر بها.