محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية ويختار لها هذا الاسم

السبت 8 فبراير 2020

محمد صلاح

رزق محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي بمولودته الثانية في ساعات مبكرة من صباح يوم السبت.



محمد صلاح أطلق على طفلته الثانية اسم "كيان"، وكان كل من والدة زوجة اللاعب العالمي وشقيقتها قد سافرا إلى إنجلترا قبل ولادة زوجته بعدة أيام، من أجل الاعتناء بها بعد الولادة والاهتمام بالمولود.

وأشارت تقارير صحفية أن بمجرد أن زف الخبر السعيد، بولادة زوجة محمد صلاح طفلته الثانية، عمت الأفراح على منزل عائلته في قريته نجريج في مركز بسيون في محافظة الغربية.

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ومن المنتظر أن يقام مساء اليوم حفل عقيقة لطفلة محمد صلاح في قريته، على أن توزع على أهله هناك احتفالاً بهذا الحدث السعيد.

ولم يتمكن محمد صلاح من قضاء إجازته الحالية التي حصل عليها مع فريقه ليفربول في مصر، وذلك من أجل استقبال طفلته الثانية.

وكان محمد صلاح مزح مع محبيه عبر حسابه على تويتر، من خلال نشر صورة له من داخل صالة الجيم وعلق عليها: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

يذكر أن محمد صلاح لديه ابنة كبرى تدعى مكة، ولدت عام 2014 في إنجلترا.