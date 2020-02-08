خطوبة الوليد مقداد نجم "طيور الجنة" وشقيقه يوثق الحدث بفيديو طريف

السبت 8 فبراير 2020

المعتصم والوليد مقداد

احتفل الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة بخطوبته في حفل مبهج ضم الأهل والأصدقاء، ونشر شقيقه المعتصم مقداد لقطات منه على حسابه على انستقرام.

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خطوبة الوليد مقداد انتشرت صور ولقطات منها، بعد أن نشر شقيقه المعتصم مقداد صورة لهما من الحفل، وعلق عليها بكلمات من القلب يبارك من خلالها بارتباط أخيه قائلاً: "أخوي وحبيبي وأسطورتي، لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك".

وأضاف المعتصم مقداد في مباركته لشقيقه قائلاً: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد، بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته، فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

كما نشر المعتصم مقداد فيديو يجمعه مع شقيقه العريس الوليد مقداد على خاصية "ستوريز" على انستقرام، يمزح معه من خلاله كاشفاً عن عدم تصديقه أنه ارتبط رسمياً، مؤكداً على أن هذا اليوم تاريخي بكل المقاييس.

يذكر أن قناة "طيور الجنة" انطلقت عام 2008 ونالت شهرة واسعة وسط عالم الأطفال، ويعد المعتصم والوليد مقداد من أبرز الوجوه التي نالت شهرتها الكبيرة من خلالها.