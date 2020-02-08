أصالة تسخر من فساتين أحلام على المسرح وفجر السعيد تهاجمها بتعليق ناري

السبت 8 فبراير 2020

أصالة

عاد الحديث عن أزمة أصالة وأحلام من جديد، بفضل تعليق الفنانة السورية المفاجئ على المسرح، خلال حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" في الكويت.



أصالة حرصت كعادتها على الحديث مع جمهورها في الحفل، فأثارت الجدل بتعليقها المفاجئ الذي تطرقت فيه إلى أن معها فستانين آخرين، في حالة لو رغبوا في أن تطل بشكل مختلف خلال الحفل، ثم أشارت إلى أن "الريش جاهز".

وقالت أصالة لجمهورها الكويتي في الحفل: "عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد!؟" وختمت تعليقها بقولها: " "ماشي، عموماً الريش جاهز".

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تعليق أصالة المفاجئ على المسرح دفع الكثيرين من رواد مواقع التواصل، للتمليح بأنها تسخر من أحلام وتغيير إطلالاتها في الحفلات خاصة ظهورها بخمسة فساتين دفعة واحدة في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وما دفع إلى تلميح البعض إلى أن أصالة قصدت السخرية من إطلالات أحلام، هو أنها ختمت حديثها بـ "الريش جاهز"، في إشارة منها لإطلالة أحلام الأولى في حفل الرياض التي جاءت مزينة من الخلف بريش أسود بشكل لافت.

ويأتي تعليق أصالة وتلميحها لأحلام بعد أن أكدت الأخيرة في حوار صحفي، بأن علاقتهما انتهت تماماً ولن تسامحها أبداً.

وفي ذات السياق، حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الرد على سخرية أصالة من إطلالات أحلام، من خلال نشر الفيديو المثير للجدل مع تعليقها عليه قائلة: "اللي استفدناه من كلام #أصاله فهمنا إنها شافت حلفة #نجمة_العرب_أحلام في ختام موسم #الرياض كامله لم تبرح التلفزيون لحظه لدرجة حافظه عدد فساتين #أحلام ومركزه في الريش الأسود #برافو صوصو تابعي #أحلام بإستمرار لتتعلمي يمكن تنجحي في تقليص الفارق الزمني بينكم والذي تعدى الـ15 سنه ابداع".

وأضافت فجر السعيد تعليقاً آخر في تغريدة جديدة عن أصالة قائلة لها: "أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعچ شكو نفانيف #أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟! ليش ماتركزين في فنچ وفي الجمهور اللي حاضر حفلتچ يبي يسمعچ ...ليش دايماً #أحلام مسيطره على تفكيرچ حتى وإنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعچ مايبي يعرف عدد نفانيف #احلام".