حسن شاكوش.. لاعب الكرة الذي أوصل أغاني "المهرجانات" للعالمية

الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير المستمر، مقولة تنطبق في محتواها ومعناها على مطرب المهرجانات المصري "حسن شاكوش" الذي أحب كرة القدم وتمنى أن يكون لاعبا مشهورا، وبعد فترة تغيرت ملامح أحلامه وقرر أن يحترف الغناء الشعبي.

وحل حسن شاكوش في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، إذ جاءت أغنيته في المرتبة الثانية بنحو 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، مؤسس مجموعة "تيسلا" وشركة "سبايس إكس" الفضائية، منذ أيام، قائمة تضم 8 أغنيات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقاً عليها "أسخن 8 أغانٍ على ساوند كلاود".

ولد حسن منصور الشهير بـ"حسن شاكوش" في 12 أغسطس 1987 بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة المصرية، وأحب كرة القدم والتحق بعدد من الأندية المصرية مثل "المصرية للاتصالات، والترسانة، والإسماعيلي الذي ظل بداخله لمدة 4 سنوات، وعندما رفضت إدارة النادي وضع اسمه في القائمة الأساسية قرر الانتقال إلى نادي "سمنود" بمحافظة الغربية.





لم يستطع الاستمرار في هذا النادي بسبب العائد المادي الضعيف الذي يحصل عليه، فقرر أن يترك عالم الساحرة المستديرة خاصة بعدما بلغ عمره 21 عاما وبات التحاقه بأي نادٍ رياضي مستحيلا.

واجه الشاب الطموح صعوبات كثيرة دفعته للعمل في ورشة أحذية لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وكان مثل كثير من الناس يغني وسط أصدقائه المقربين لكبار المطربين، فنصحه الأصدقاء باقتحام عالم الغناء لأن لديه خامة صوت جيدة.

وبالفعل استجاب "شاكوش" لنصيحة أصدقائه وطرق الأبواب من أجل العبور للجمهور، وابتسم له الحظ بعدما قدم أغنية "أشكرك" ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، شجع "شاكوش" على الاستمرار ومواصلة الغناء.

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وبمرور الأيام بات مشهورا في الوسط الفني، ورشحه الفنان المصري محمد رمضان للغناء في فيلمه الذي حمل عنوان "واحد صعيدي" إنتاج 2014، كما رشحه المخرج شريف البنداري للمشاركة كممثل في فيلم "علي معزة وإبراهيم" في 2016.

وشكلت أغنية "بنت الجيران" التي طرحها شاكوش في ديسمبر 2019 نقلة نوعية في مشواره، إذ تعاون في تنفيذها مع المطرب عمر كمال والشاعر مصطفى حدوتة والموزع الموسيقي إسلام ساسو.

وتعليقا على وصول مهرجان "بنت الجيران" للمركز الثاني على ساوند كلاود في الأسبوع الأخير، يقول حسن شاكوش إن ذلك "بفضل دعوات والدتي" ومساندة الأصدقاء والمحبين.

وأضاف شاكوش، في تصريح صحفي لإحدى الصحف المحلية نشره على صفحته على فيسبوك: "كنت نائما، واستيقظت على اتصالات هاتفية من أصدقائي ومعارفي يقدمون التهنئة بحصول أغنية بنت الجيران على المرتبة الثانية على الموقع الشهير".

وتخطت قناة شاكوش الرسمية على موقع يوتيوب حاجز مليون مشترك قبل أيام، وأهداه الموقع درعا بهذه المناسبة تسلمها شاكوش هذا الأسبوع.

ونشر صورته عبر حسابه الشخصي على أنستقرام قائلا: "الحمد لله، وصول درع المليون مشترك.. أحلى مفاجأة".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة المصرية، قال "شاكوش" إنه التحق بنقابة المهن الموسيقية، وقابلته اللجنة بطريقة جيدة، والتي ضمت النجم حلمي عبدالباقي وأحمد رمضان ومنصور هندي وغيرهم من النجوم الكبار.

وأضاف أنه شديد الفخر بالتحاقه بالنقابة، ووجه الشكر إلى والدته، وأن كل ما وصل إليه من نجاح يعود إليها وإلى دعوتها له باستمرار، ووقوف إخوته وأصدقائه بجواره.

وظهرت أغاني المهرجانات في مصر قبل نحو عقد ونصف في أوساط الشباب من الطبقات العمالية وتحت المتوسطة، في المناطق الشعبية، وبعض وسائل المواصلات، وحفلات الزفاف الشعبية، غير أنها اجتذبت جمهورا أكبر من المستمعين من طبقات أخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة.