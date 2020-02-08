ماجدة الرومي تبهر جمهورها في ختام "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"

اختتمت ماجدة الرومي، نجمة الغناء اللبنانية الساطعة في سماء الموسيقى العربية، فعاليات النسخة الـ9 من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بعرض موسيقي مذهل أُقيم على خشبة مسرح ميدان، الجمعة، إذ أسرت قلوب الحضور بصوتها النقي وأدائها الرائع.





أُقيم موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومن تقديم "du Live"، حيث يعد برنامج الموسم الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها شهرةً.

وأحيت الرومي، التي تتمتع بشعبية واسعة على امتداد العالم العربي، حفلاً لا يُنسى قدّمت خلاله بعضاً من أغانيها المشهورة التي لامست مشاعر وأحاسيس الحاضرين، حيث بدأت حفلها بأغنية "بلادي أنا"، وقدمت بعدها أغنيتها الشهيرة "عم يسألوني عليك الناس".

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وأذهلت الجمهور بإمكاناتها الصوتية الفريدة، والتي برزت من خلال أدائها لمجموعة متنوعة من أجمل أغانيها على مدى 20 عاماً، بما في ذلك "اسمع قلبي" و"اعتزلت الغرام" و"كلمات"، ولتختتم الحفل بمقطوعة الدبكات اللبنانية التي ألهبت حماسة الحضور.





وانطلق موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية في 28 يناير/كانون الثاني بكونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ قدمه "ديفيد فراي وأصدقاؤه".

تلاه عرض باليه في 31 يناير/كانون الثاني من نجوم مسرح البولشوي، وقدمت عازفة البيانو الفرنسية المميزة "ليز دو لا سال" في 1 فبراير/شباط عرضاً حصرياً مخصصاً للموسم بعنوان "رقصات"، تلاه عرض مميز لأوركسترا هامبورج الشهيرة تضمن أبرز أعمال تشايكوفسكي وبرامز على مسرح المجمّع الثقافي.

وانتقلت بعدها الأوركسترا في 5 فبراير/شباط إلى قصر الإمارات، لتحتفل بمرور 250 عاماً على ميلاد بيتهوفن، حيث أدت السيمفونية التاسعة الشهيرة في حفلٍ مميّز.

كما استضاف الموسم الـ9 من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الموهبة المصرية الصاعدة سناء نبيل على مسرح المجمّع الثقافي في 6 فبراير/شباط.