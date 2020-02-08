بطل "الجوكر" يقدم فيلما عن إنقاذ غابات الأمازون

قدم الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر"، دورا في فيلم "جارديينز أوف لايف" القصير عن دور السكان الأصليين في حماية غابة الأمازون.

وعرضت الفيلم منظمتا "أمازون ووتش" و"إكستنكشن ريبيليين" غير الحكوميتين اللتان تعنيان بالبيئة.

Advertisements

ورحّبت سونيا جواجاجارا، منسقة جمعية الشعوب الأصلية في البرازيل بالفيلم، وقالت: "نحتاج إلى تضامن دولي لإبراز نضالنا من خلال التنديد بالقضاء على الأمازون والعنف الذي يطال شعوب السكان الأصليين المدافعين عن بقائها".

وأدى الممثل الأوفر حظا للفوز بجائزة الأوسكار دور جراح يحاول إنقاذ مريض، لكن عندما يهم بمغادرة غرفة العمليات معتبرا أن المريض توفي، تدخل طبيبة تؤدي دورها الممثلة الألمانية من أصل بيروفي كوريانكا كيلشر وهي من السكان الأصليين فتتمكن من إنعاش المريض الذي يظهر في مكان قلبه غابات الأمازون وأستراليا المشتعلة مصورة بواسطة الأقمار الصناعية.

وقال فينيكس: "شاركت في الفيلم لإيقاظ الضمائر على تأثير صناعة اللحوم ومنتجات الحليب على التغير المناخي"، مضيفاً: "نقطع غابات ونحرقها ونقف نشاهد عواقب تحركنا في العالم بأسره".

وذكرت ليلى سالاسار لوبيس، المديرة التنفيذية لمنظمة "أمازون ووتش": "إنقاذ امرأة من السكان الأصليين للأمازون ليس بصورة مجازية، بل هو واقع الغابة، الأمازون هي قلب العالم والسكان الأصليون هم حراسها".