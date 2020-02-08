خالد سليم: لهذا السبب اخترت لبنان

صوّر الفنان المصري خالد سليم فيديو كليب جديد لأغنية “اللي فات مات” في بيروت مع المخرج ريشا سركيس.

الاغنية من تأليف وتلحين عزيز الشافعي، وتتمحور قصتها حول ثنائي يحبان بعضهما ولكن المشاكل تلاحقهما، فقررا فتح صفحة جديدة بينهما الا ان واحد منهما لا يريد. ومن المتوقع ان يطرح “سليم” الأغنية نهاية هذا الشهر.

ورداً على سؤال حول اختياره لبنان لتصوير الفيديو كليب، قال “لأن المخرجين شاطرين والعين مختلفة والتقنيين مختلفين”. وتابع أنه من الجيد ان يراه الجمهور بين الفترة والاخرى بطريقة مختلفة.

Advertisements

أيضاً يعمل خالد سليم على مجموعة من الأغنيات لطرحها تباعاً على طريقة “السينغل” منها “يا جميل” وهي شعبية، وأغنية درامية بعنوان “عشمني” وأغنية بعنوان “دمر حياتي”.

وكان “سليم” قد تألق الأسبوع الفائت بحفل غنائي ناجح في دار أوبرا دمنهور، حيث غنى باقة منوعة من الأغنيات منها “عشنا قد إيه”،”ولا ليلة ولا يوم”، “صبري عليك طال”، “على حسب وداد قلبي”، “جبار” و “بلاش الملامة”.

آخر أعمال خالد سليم الدرامية مسلسل “بلا دليل” تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي، شارك في بطولته الى جانب خالد سليم كل من درة، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال وغيرهم.