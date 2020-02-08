ليندسي لوهان تحدث جدلا بسبب حذفها تعليقا على صورة التقطتها في دبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان بإثارة شائعات ارتباطها عاطفيا بعد أن نشرت صورة على موقع إنستغرام وأرفقتها بتعليق ثم قامت بحذفه سريعا، ولكن متابعيها لم يتركوا هذه الفرصة حتى يؤكدوا أن ليندسي قد بدأت علاقة عاطفية جديدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نجمة الفيلم الشهير Mean Girls 33 عاما قد نشرت عبر موقع إنستغرام صورة تجمعها بمجموعة أشخاص في كواليس أحد المهرجانات الموسيقية بدبي، وكانت في الصورة الحبيب الذي يدعى بدر شامر والذي كان الشخصية الأساسية في الشائعات التي طالت ليندسي الفترة الأخيرة، ووضعت رمزا تعبيريا على شكل قلب بجانب اسمه وكتبت حبيبي، ولكن سرعان ما قامت بحذف هذا التعليق وكان في الصورة أيضا شقيقة ليندسي أليانا والمغني دان سميث.

والجدير بذكره أن تينا فاي، مؤلفة الفيلم الشهير Mean Girls قد أعلنت عن إعادة تمثيل الفيلم ولكن بنسخته الموسيقية.

ومن المعروف عن ليندسي أنها دائما محط إثارة للجدل في كل حياتها؛ إذ تم اعتقالها أكثر من مرة أولها في عام 2011 عندما صدمت بسيارتها أحد الأشخاص بولاية منهاتن الأمريكية وتم القبض عليها مرة أخرى بعد تعديها بالضرب على إحدى السيدات داخل ناد ليلي.

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ودخلت أكثر من مرة لمراكز إعادة التأهيل بسبب معاناتها من الإدمان والاكتئاب لفترات طويلة، وعادت لتثير الجدل مرة أخرى بعد ظهورها بالحجاب في إحدى المرات، ومرة وهي ممسكة بالقرآن المترجم باللغة الإنجليزية، ولكنها خرجت بعد ذلك لتبرر ذلك بأنها شخص يحب التعلم والقراءة وكانت بالفعل تدرس عن الإسلام ولكنها لم تعتنقه.

وكانت ليندسي خلال السنوات الأخيرة تقيم بشكل دائم خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ كانت تقضي أوقاتها ما بين لندن ودبي وعاشت لمدة زمنية قصيرة باليونان وذلك حتى تستطيع التواري عن وسائل الإعلام والباباراتزي.

وبعدها ومن خلال برنامج تلفزيوني عُرض في أواخر عام 2019 أعلنت ليندسي عن اعتزامها العودة للولايات المتحدة مرة أخرى واستكمال مشوارها الفني الذي توقف بسبب معاركها المرضية السابقة، واكدت على رغبتها في استعادة حياتها ونجاحاتها السابقة.