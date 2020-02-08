جاستن بيبر يمنح معجبة شيكا بـ 100 ألف دولار.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منح المغني الكندي جاستن بيبر امرأة شابة من جمهوره تدعى جولي كوكر مبلغ 100 ألف دولار لدعمها في مجال الصحة العقلية.

جولي كوكر هي رئيسة فرع جمعية ستوكتون في أكتيف مايندز، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعي بالصحة العقلية بين طلاب الجامعات.

,خلال جولة المغني في استوديو "إم تي في"في"تايمز سكوير" برفقة المغني كويفو للحديث عن أغنيته الأخيرة ""Intentions"، فاجأ إحدى معجباته بالتعرف على جهودها في القضاء على أمراض الصحة العقلية والانتحار.

,سلم جاستن شخصيا شيكا بالمبلغ للمعجبة المحظوظة كوكر التي تنتمي إلى مقاطعة مونموث بولاية نيو جيرسي، وتم التبرع بالشيك خلال تسجيل برنامج "Fresh Out Live" الذي بثته قناة إم تي في يوم الجمعة.

وفقا لبيلبورد، تخطط كوكر لاستخدام المبلغ من أجل حضور مدرسة الدراسات العليا بجامعة مونماوث في نيوجيرسي، وإرجاع المبلغ المتبقي إلى منظمة تعنى بالعلاجات العقلية ودراسات الانتحار.

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وقالت كوكر، 22 عاما، لصحيفة "البوست": "أعمل الآن من أجل الصحة النفسية بسبب كفاحي الخاص في مجال الصحة العقلية في الماضي، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتحدث عن الصحة النفسية؛ لأن أكثر من 50% منا يواجه تحدي الصحة العقلية في حياتنا".

وبعد تشخيص إصابتها بالاكتئاب، أصبحت كوكر إحدى المدافعات والمهتمات بالمرض والأبحاث العقلية والنفسية من خلال تأسيس جمعية "العقول النشطة" في جامعة ستوكتون في بلدة غالاوي، نيوجيرسي.

كما ساعدت الفتاة في فحص نحو 5000 طالب يعاني من مرض الاكتئاب وخطر الانتحار واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى ذلك، شاركت في حملة #HugMore، التي احتضنها بيبر أيضا، إذا جاز التعبير.

وفي سياق آخر كان بيبر قد طرح خلال الساعات القليلة الماضية، أحدث أغانيه "Intentions" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، التي تعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد بعنوان "Changes"، وبعد صدورها في وقت مبكر من يوم الجمعة استطاعت الأغنية أن تحصد ملايين المشاهدات.

المغني الشاب أثناء استضافته في برنامج الإعلامية المعروفة إلين دي جينيريس The Ellen Show، كان قد أكد أنه اختار توقيت الاحتفالات بعيد الحب العالمي في الـ 14 من الشهر الجاري، ليكون متوافقا مع إطلاق أحدث أعماله الغنائية الجديدة وهو ألبومه المنتظر "Changes".