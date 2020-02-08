إيرادات "رأس السنة" تقترب من مليون جنيه في 3 أيام

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، فيلم "رأس السنة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 7 فبراير، يومه الثالث بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ328 ألفًا و87 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 788 ألفًا و408 جنيهات.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي.

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