محمد محيى يعلن موعد طرح ألبومه الجديد بعد غياب 12 عاماً

أعلن المطرب محمد محيى أنه سيطرح هذا الأسبوع أول أغنية "سنجل" من ألبومه الجديد، ثم سيطرح أغنية كل 15 يوما، مؤكدا أن الألبوم سيتم طرحه كاملا على أقل تقدير فى موسم العيد المقبل، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية والفنية.

من جانبه أعلن المطرب والملحن حسام حسنى، عن تعاونه مع محيى، خلال أغانى الألبوم الجديد، من خلال أغنية "ما تسألوهاش" ومعهما المطرب علاء عبد الخالق.

ويستعد النجم محمد محيى لطرح أولى أغنيات ألبوم "بتاع زمان" الجديد، التى تحمل اسم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدى، ألحان محمد محيى، توزيع الموسيقى محمد العشى، ميكس محمود عزت، ماستر أمير محروس، من المقرر أن يتم طرحه بعد أسبوعين على يوتيوب.

من ناحية أخرى قرر محمد محيى طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوعين، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما انتهى محيى فى الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها.

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، "هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمرى"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"، "ساقى الورد".. وغيرها.

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ويتعاون محمد محيى فى الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدى ونور الدين مصطفى وهانى رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادى ومحمود شريف وكريم حمدى ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغانى من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشى ورفيق عاكف.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.

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