امينا عطا ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" الثلاثاء

يحل الفنان مينا عطا ، ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة “dmc”،وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، يوم الثلاثاء المقبل.

نشر المطرب مينا عطا، صوره إسعاد يونس من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام”.

وكتب مينا على الصورة قائلاً: “الحلقة المنتظرة يوم الثلاثاء مع صاحبة السعادة علي Dmc Tv الساعه 11 مساء وحلقة مختلفة وقوية من أقوي الحلقات اللي صورتها في حياتي ياارب تعجبكو وتتبسطو… شكراً للمخرج العبقري محمد مراد.. شكرا لكل crew صاحبة السعادة”.

وكانت آخر أعمال المطرب مينا عطا فيديو كليب “عنقود العنب” عبر قناته الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب”، من كلمات أحمد راشد وألحان محمد رحيم، وتوزيع كريم عبد الوهاب ومحمد رحيم ومن إخراج نبيل مكاوى ومرقس عادل.

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جدير بالذكر أن برنامج “صاحبة السعادة” يُعد من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً على قناة dmc.

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