ريم مصطفى تنتهي من تصوير "العنكبوت"مع أحمد السقا

القاهرة – لايف ستايل انتهت الفنانة ريم مصطفى من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" والذى يعد تجربتها السينمائية الثالثة ويلعب بطولته الفنانين أحمد السقا ومنى زكي، ومقرر طرحه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتجسد "ريم" خلال أحداث الفيلم شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتتقابل مع بطل العمل في سياق الأحداث التى تدور في إطار تشويقي أكشن. فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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