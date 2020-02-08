الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

توفي صباح اليوم السبت 8 فبراير، والد المطرب الشعبي طارق الشيخ، إذ أعلن الأخير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن وفاة والده ولم يكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.

توفي صباح اليوم السبت 8 فبراير، والد المطرب الشعبي طارق الشيخ، إذ أعلن الأخير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن وفاة والده ولم يكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ طارق الشيخ، على فيسبوك، منشورًا جاء فيه: «لا حول الله ولا قوة إلا بالله توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة».

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال المطرب طارق الشيخ أغنية "صاحبك الصالح" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد عبد المنعم حسن، وتوزيع أحمد طارق يحيى وتحدث فيها عن الصاحب الصالح.

ولم تكن الأغنية الأولى الذى ناقش فيها الشيخ هذه القضية المهمة حيث سبق أن طرح أغنية ضد المخدرات فى أغنية "الكيف" مع فرقة كايروكى وحققت نجاحا كبيرا.وكتبت الصفحة الرسمية لـ طارق الشيخ، على فيسبوك، منشورًا جاء فيه: «لا حول الله ولا قوة إلا بالله توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة». يذكر أن آخر أعمال المطرب طارق الشيخ أغنية "صاحبك الصالح" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد عبد المنعم حسن، وتوزيع أحمد طارق يحيى وتحدث فيها عن الصاحب الصالح. ولم تكن الأغنية الأولى الذى ناقش فيها الشيخ هذه القضية المهمة حيث سبق أن طرح أغنية ضد المخدرات فى أغنية "الكيف" مع فرقة كايروكى وحققت نجاحا كبيرا.

قد يهمك ايضاً: سلطان تُعلن انسحابها من "سوق الحرير" وتكشف السبب عبر "فيسبوك" مروة ناجي تعلن على حسابها في "فيسبوك" وفاة عمها