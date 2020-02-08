شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تنتهى من تصوير نصف مشاهد "قوت القلوب" وعرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة القديرة ماجدة زكى من تصوير نصف مشاهد مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، حيث تستمر أسرة المسلسل فى التصوير بكثافة تصل لـ17 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل خلال شهر فبراير الجارى، حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة.

وبالتزامن مع تصوير المسلسل يجرى المخرج مجدى أبو عميرة عمليات المونتاج والمكساج للحلقات التى صورت، خاصة أن شركة سينرجى قررت عرضه خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن القناة العارضة حتى الآن.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون، ونتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.