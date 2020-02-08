رؤوف عبد العزيز يواصل مونتاج "سيف الله" لمدة 10 أيام ليعود لاستكمال التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المخرج رؤوف عبد العزيز الفترة الحالية ولمدة 10 أيام، على مونتاج ما تم الانتهاء من تصويره من مسلسل "سيف الله" للنجم عمرو يوسف خلال الفترة الماضية من مشاهد ومعارك حربية، خلال السياق الدرامى، سواء داخل مصر أو فى الأردن، هذا إلى جانب وضع المؤثرات البصرية الخاصة بها، ليستكمل عقبها تصوير المسلسل ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.
وكان فريق عمل مسلسل "سيف الله" قد عاد مؤخرا من الأردن بعدما تم تصوير العديد من المعارك الحربية والمشاهد، هناك، ويحكى "سيف الله" عن قصة الصحابى خالد بن الوليد، مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وهو من بطولة عمرو يوسف ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.
مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ومحسن محيى الدين، حمزة العيلى ورشدى الشامى وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.
ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" التعاون الثانى الذى يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة.
ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التى اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضانى المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات لكونه يحتاج تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.
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