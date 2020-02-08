شيرين أحمد أول ممثلة مصرية تلعب بطولة "سيدتى الجميلة" على مسارح برودواى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة المصرية شيرين طارق أحمد والشهيرة بـ" شيرين أحمد" فى المسرحية الغنائية الاستعراضية "سيدتى الجميلة"، المقتبسة من مسرحية بيجماليون لبرنارد شو، على مسارح برودواى لتكون أول ممثلة من أصل مصرى عربى تلعب دورًا كبيرًا فى إحدى مسرحيات برودواى، وهو دور البطولة لتحطم الصور النمطية التى التصقت بأدوار الممثلين من الشرق الأوسط.

شيرين كما كتبت عنها "Washington Post" والدها هو طارق أحمد مهاجر مصرى، ويمتلك محل للمجوهرات فى ولاية ماريلاند، ووالدتها ساندرا أمريكية الأصل، وتعمل مدرسة للغة الإنجليزية ودراستها فى مجال حقوق الإنسان فى جامعة تشارلز فى براغ، الجمهورية التشيكية، وهى حاصلة على بكالوريوس العلوم فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مع التركيز على العدالة الجنائية من جامعة تاوسون وأثناء دراستها فى الجامعة، تدربت فى نظام المحاكم، وخاصة فى قضايا الصحة العقلية لكن شغفها بالفن جعلها تحصل على دروس صوت ورقص وتمثيل فى معاهد متخصصة.



مسرحية سيدتي الجميلة

دخلت شيرين عالم المسرح حينما قامت بالعديد من الاختبارات للعمل فى المسارح الغنائية والاستعراضية وأجرت اختبار للعمل كمغنية على إحدى سفن الرحلات البحرية السياحية وغنت شيرين فى الاختبار أغانى برودواى، ومع ذلك تم قبولها، ووقعت عقدا للعمل لمدة عامين على متن سفن الرحلات السياحية، لغناء أغانى سيلين ديون وماريا كارى وتينا تيرنر.

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شيرين أحمد أول مصرية تقف علي خشبة مسارح برودواي

بعد ذلك تم قبولها لتمثيل دور إيليزا دوليتل، فى عرض جديد لمسرحية سيدتى الجميلة من إنتاج مسرح لينكولن سنتر وإخراج بارليت شير وعُينت البديلة للفنانة لورا بنتانى لأكثر من عام تدربت خلاله يوميا على أداء دورها، قبل أن تسنح لها الفرصة لتقف بنفسها علي خشبة مسرح برودواي لتؤدي هذا الدور والممثلة البديلة هي التي تحفظ دور إحدي الممثلات ، بحيث يمكنها أن تحل دور هذه الممثلة عند الضرورة وفي ديسمبر 2019، بعد انتهاء العرض المسرحى على برودواي، اختارت فرقة مسرح لينكولن سنتر شيرين لتلعب دور إيليزا دوليتل في جولة لعرض مسرحية سيدتي الجميلة علي مسارح أمريكا لتفتح لشيرين أبواب النجومية من أوسع أبوابها وتكون أول فنانة مصرية تقدم بطولة لعمل في برودواي .



شيرين أحمد تقدم دور البطولة في مسرحية سيدتي الجميلة في برودواي

يذكر أن مسرحية "سيدتي الجميلة" والمقتبسة من مسرحية بيجماليون لبرنارد شو عرضت على مسارح برودواى لأول مرة فى عام 1956، وقام بأدوار البطولة بها ريكس هاريسون وجولى أندروز ولعبت جولى أندروز دور إيليزا دوليتل، بائعة الورد الفقيرة، التى تتحدث بلكنة الكوكنى، وهى اللكنة التى يتحدث بها أفراد الطبقات العاملة قاطني الأحياء الفقيرة في شرق لندن.



شيرين أحمد في مسرحية سيدتي الجميلة

وتدور أحداث المسرحية حول البروفسور هنري هيجينز، أستاذ علم الصوتيات، الذي يراهن مع أحد أصدقائه على أنه يستطيع تدريب إيليزا دوليتل وتعليمها أصول الأرستقراطية، لأداء دور ملكي في حفل يقام في حديقة منزل السفيروعلي مدار السنين، أعيد إنتاج مسرحية سيدتي الجميلة عدة مرات علي مسارح برودواي ولندن وبرلين وحتي القاهرة، حيث تم تمصير المسرحية عام 1969، وانتجت كمسرحية كوميدية غنائية تحمل نفس الاسم، وقام ببطولتها كل من فؤاد المهندس وشويكار.